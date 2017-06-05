Милонов просит проверить законность показа «позорного» спектакля Яна Фабра в Эрмитаже

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Москва, 5 июня. Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился к генеральному прокурору страны Юрию Чайке с просьбой проверить законность публичной демонстрации видеоспектакля Яна Фабра, организованной Эрмитажным театром и Молодежным образовательным центром в Санкт-Петербурге.

Милонов возмущен показом в Эрмитаже спектакля Фабра «Гора Олимп». По его мнению, он пропагандирует сексуальную распущенность.

«Такому позору не место в нашем городе и наших театрах, — утверждает депутат. — Таким искусством могут наслаждаться только законченные извращенцы или нездоровые люди».

Он призывает заявить четкую позицию по этому вопросу и просит Генпрокуратуру РФ страны проверить законность этого показа.

В Эрмитаже в это время сообщили, что показа этого скандального спектакля не было.

Ранее Милонов предложил приравнять товары для взрослых к лекарству.