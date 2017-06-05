Катарцы сметают продукты с полок, готовясь к дефициту продовольствия

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Доха, 5 июня. Жители Катара массово скупают продукты и воду в магазинах, опасаясь дефицита продовольственных товаров после новостей о закрытии границы с Саудовской Аравией. В первую очередь катарцы запасаются молоком, водой, рисом и куриными яйцами.

«Из магазинов продукты вывозят целыми машинами, полки моментально пустеют после новостей о закрытии границ с Саудовской Аравией, через которую шел большой поток продовольствия», — рассказал очевидец телеканалу «Йоум7».

Сообщается, что на границе уже скопилось несколько фур, которым не дают попасть на территорию Катара. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и ряд других арабских стран разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив страну в финансировании терроризма.