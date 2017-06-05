Сирия: спецназ США тренирует боевиков на новой базе в районе Ат-Танф
Ат-Танф, 5 июня. США создали новую тренировочную базу для боевиков исламистской группировки.
Сирийские военные источники сообщили о создании американскими спецназовцами тренировочного лагеря в 70 километрах от пограничного перехода Ат-Танф на территории Сирии. Лагерь расположен в 130 километрах от города Аль-Букамаль, который находится под контролем террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).
На военной базе проходят обучение боевики одной из исламистских группировок, которую западные страны называют «умеренной» оппозицией. Военные эксперты считают, что США создали базу для усиления своего контроля над сирийско-иракской границей.
* Организация запрещена на территории РФ.