«Пятая зона» деэскалации в Сирии: о чем ведут переговоры Россия и США

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Россия и США на встрече в Иордании начали вести переговоры, предметом которых стал южный район Сирии, а именно: создание там зоны безопасности, подобной тем четырем, о которых ранее были достигнуты договоренности в Астане. Военный эксперт, начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН) о возможных причинах и целях этих переговоров:

«Изначально США планировали, что альянс «Демократических сил Сирии», представленного курдами и арабами, выступит на Ракку, с последующими действиями в районе Дейр-эз-Зора, чтобы атаковать там силы «Исламского государства»* (запрещена в РФ) на нескольких направлениях, а отряды «революционных коммандос» совершат наступление с юго-востока для взятия под контроль города Абу-Кемаль».

Группировка «Магавир ат-Таура» («Коммандос революции») состоит из местного населения, уроженцев Сирии: Хомса и Дейр-эз-Зора. Долгое время эти отряды не воевали с Дамаском, борясь главным образом с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«Не секрет, что во время иракской войны Сирия использовалась в качестве базы для «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), там многие джихадисты находили себе пристанище. Абу-Кемаль — важный район сирийско-иракской границы, поскольку этот город давно является своеобразным шлюзом для террористов. И понятное дело, что южная граница с точки зрения контртерроризма и пресечения дальнейших реинкарнаций «Исламского государства» (запрещена в РФ) крайне важна для контроля».

Наш собеседник считает, что у Дамаска, в случае удачного наступления на Дейр-эз-Зор, может не хватить сил удержать контроль за границей с Ираком в той мере, в которой это необходимо для того, чтобы обрезать коммуникации между сирийской и иракской частью ИГИЛ*.

«У американцев была задача в их аналитическом сообществе и, судя по всему, они к этому идут: создать базу или какой-то опорный пункт на сирийско-иракской границе, разместить там военный контингент, чтобы с опорой на местные племена проводить операции против «Исламского государства» (запрещена в РФ) и в перспективе, в случае разгрома террористов в Дейр-эз-Зоре и Ракке, следить, чтобы из тоннелей, которые находятся на границе, никто не вылезал. Изначальный план заключался в том, чтобы было запущено наступление от Пальмиры в сторону Дейр-эз-Зора, чтоб Пальмира была превращена в логистический пункт, чтобы заблокированный в Дейр-эз-Зоре гарнизон был разблокирован, чтоб были взяты нефтяные месторождения».

Однако после того, как отряды проправительственных шиитских формирований, поддерживаемые Ираном, выдвинулись к границе Сирии и Ирака, Америка, считающая Тегеран своим стратегическим противником, решила вставить палки в колеса. В результате, авиация ВВС коалиции нанесла по отрядам проправительственных сил удар в районе Ат-Танфа.

«Понятное дело, что американцы не пустят их туда поскольку считают, что эти территории должны контролировать местные, причем, что важно, сунниты. Также США не могут допустить иранского присутствия на границе. Иран выступал одним из стран-гарантов по зонам деэскалации, но в переговорах в Иордании он не участвует. Иран имеет свою позицию на сирийский конфликт и на свое присутствие в Сирии. И в некоторых случаях наши с ним интересы сталкиваются».

Эксперт отмечает, что сейчас ситуация на юге Сирии в принципе стабилизировалась. Однако Антон Мардасов резюмирует, что России, США и другим внешним силам есть, о чем договариваться в Сирии — большой круг проблем необходимо еще решить. И в решении этих проблем важно, чтобы все стороны выполняли свои договоренности.

«Проиранская группировка не ведет наступление к Ат-Танфу, и, наверное, это связано с переговорами. Однако дестабилизирующий фактор на юге все-таки присутствует. Провинция Даръа — это зона безопасности, где сейчас проводится большая операция, но операция проводится не только против террористических группировок. Под раздачу попадают и умеренные фракции южного фронта (не-исламистов), что негативно сказывается на договоренностях в зонах безопасности».

* Организация запрещена на территории РФ.