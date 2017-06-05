Скоростной спуск ценою в жизнь: стали известны детали гибели ребенка в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 июня. Появились подробности шокирующей драмы, произошедшей в Шуваловском парке в воскресенье, 4 июня. Маленький мальчик погиб после наезда велосипедиста-лихача.

Как стало известно «Комсомольской правде в Петербурге», семья 6-летнего малыша приехала в Петербург из Таджикистана. Мальчик гулял по дорожкам парка, кормил уточек. Неожиданно он увидел на дереве белку и начал на нее смотреть. В этот момент на него наехал 32-летний велосипедист. По словам очевидцев, спортсмен разогнался, спускаясь с горы.

Мужчина летел на огромной скорости и врезался прямо в ребенка. У мальчика просто не было шансов, рассказал свидетель трагедии.

Известно, что любитель экстрима не стал уходить с места трагедии. Он терпеливо дождался врачей и сотрудников полиции. Отмечается, что петербуржец тренировался в защите. И сам, по всей видимости, не пострадал.

По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что велосипедист насмерть сбил гуляющего без родителей ребенка в Петербурге.