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Общество
Европейская киноакадемия наградила Сокурова «за жизненные достижения»

Европейская киноакадемия наградила Сокурова «за жизненные достижения»

15:15  5 Июня 2017
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Европейская киноакадемия наградила Сокурова «за жизненные достижения»

Москва, 5 июня. Российский режиссер Александр Сокуров получил премию Европейской киноакадемии «За жизненные достижения». Сообщение об этом появилось сегодня в официальном микроблоге организации в Twitter организации.

В сообщении на сайте Европейской киноакадемии также отмечается, что режиссер получил награду за уникальный вклад в мир кино. Кинематографист станет почетным гостем на 30-й церемонии вручения премии. Она состоится 9 декабря в Берлине.

Отметим, что Александр Сокуров является лауреатом наград Каннского, Роттердамского, Берлинского, Венецианского, Московского кинофестивалей, а также премии «Ника», «Небесная линия», «Эль Почоте» и «Премия Свободы».
 

Ярослава Замысловатова
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