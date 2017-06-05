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Технологии
Ученые создали компьютер, вычисляющий продолжительность жизни

Ученые создали компьютер, вычисляющий продолжительность жизни

15:27  5 Июня 2017
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Ученые создали компьютер, вычисляющий продолжительность жизни

Сидней, 5 июня. Австралийские ученые научили компьютер вычислять продолжительность жизни по снимкам органов человека.

Как утверждают специалисты, точность прогноза компьютера достигает 70%. Информационные технологии достигли такого уровня, что машина способна провести анализ по снимках человеческих органов и сообщить, сколько он проживет. Кроме того, разработанное устройство может предсказать возможные заболевания и ход их развития.

Профессор Люк Окден-Рэйнер, один из разработчиков программы, обратил внимание, что на первых этапах машина может выдавать погрешности, но позже недочеты будут устранены.

Ученые создали компьютер, вычисляющий продолжительность жизни

Ранее сообщалось, что российские ученые расплавили карбид гафния, самый тугоплавкий материал в мире, всего за пару минут.

Катерина Тимошенская
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