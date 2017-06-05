Ученые создали компьютер, вычисляющий продолжительность жизни

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Сидней, 5 июня. Австралийские ученые научили компьютер вычислять продолжительность жизни по снимкам органов человека.

Как утверждают специалисты, точность прогноза компьютера достигает 70%. Информационные технологии достигли такого уровня, что машина способна провести анализ по снимках человеческих органов и сообщить, сколько он проживет. Кроме того, разработанное устройство может предсказать возможные заболевания и ход их развития.

Профессор Люк Окден-Рэйнер, один из разработчиков программы, обратил внимание, что на первых этапах машина может выдавать погрешности, но позже недочеты будут устранены.

Ранее сообщалось, что российские ученые расплавили карбид гафния, самый тугоплавкий материал в мире, всего за пару минут.