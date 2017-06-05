Сирия сегодня: САА наступает на ИГ под Пальмирой, ВКС РФ обновляются

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Сирия, 5 июня. В Кремле заявили о предотвращении провокации с химическим оружием и уверили: Сирия не будет разделена. Истребители Су-35С доработают уже в 2017 году. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Неосуществимые провокации

В Кремле заявили, что только быстрое и превентивное обнародование данных помогло избежать новых провокаций с химоружием в Сирии. Понятно, что Москва тут была на передовой: с ее подачи в СМИ появлялись заметки о готовящихся фейках, что ставило на подготовке жирный крест.

Об этом пару дней назад говорил и президент Владимир Путин. Российские спецслужбы получили сведения, что в ряде регионов Сирии, включая и окрестности Дамаска, могут повторить провокации. Но после предания информации гласности у организаторов хватило ума не совершать задуманное.

Как напомнил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный Дамаск уничтожил все запасы химоружия, которым располагал, несколько лет назад. Это, кстати, подтвердила и Организация по запрещению химического оружия. Было бы странно думать, что президент Башар Асад припрятал у себя в рукаве немного запрещенных веществ.

Важно и то, что случаи применения химоружия возникали на территории Ирака, что практически не оставляет сомнений: там его применяли террористы.

Сирия не будет разделена

Важные слова произнес и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: по его словам, формирование зон деэскалации в Сирии вовсе не означает того, что республика в будущем будет разделена.

Лавров подчеркнул: речь идет о необходимости продолжения пути к полному прекращению огня по всей территории Сирии. Но добиться тишины на всей территории страны очень сложно. Потому и было принято решение начать именно с зон деэскалации. Четыре района были выделены и согласованы. Сейчас идет работа по согласованию конкретных деталей: по мониторингу, наблюдению за обязательствами по прекращению огня и по обеспечению пунктов пропуска в эти зоны деэскалации для гражданских лиц и гуманитарной помощи. Это может сильно облегчить жизнь населения в этих районах.

Напомним, 4 мая Россия, Турция и Иран подписали в Астане Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Согласно документу, реализация всех мер позволит прекратить боевые действия и обеспечить гуманитарный доступ в обозначенные районы.

ВКС РФ модернизируют

Истребители Су-35С доработают уже в 2017 году — с учетом всех недостатков и опыта боевого применения в Сирии. Об этом рассказал журналистам заместитель министра обороны Юрий Борисов. Он отметил, что ведомство готово даже придержать приемку самолета — пока все недочеты не будут исправлены.

Известно, что с заводом-производителем уже заключен договор на поставку 10 Су-35С ежегодно до 2020 года. Самолетостроители обратят внимание на то, нет ли проблем с экранами и фонарями, не засасывает ли истребитель камешки со взлетно-посадочной полосы, как было раньше.

Кроме того, Борисов заявил и про изготовление в этом году двух образцов новейшего российского истребителя Т-50. Уже в следующем году запланирована их первая серийная закупка.

Ранее тот же замминистра обороны рассказывал, что ведомство в 2017 году получит 14 вертолетов Ка-52 «Аллигатор», которые прекрасно зарекомендовали себя в Сирии. При этом до 2020 года Минобороны планирует получить еще 50 таких машин. Российское оборонное ведомство рассматривает вопрос о закупке и новых вертолетов Ка-62.

Что творится под Пальмирой

Командование Сирийской арабской армии (САА) стремится не повторить прошлых ошибок с повторным взятием террористами Пальмиры. Именно поэтому правительственные войска сейчас укрепляют фланги на случай рейдов «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ).

Сейчас САА ведет боевые действия к востоку от города Пальмира, наступая на террористов широким фронтом. 5-й армейский корпус и 18-я танковая дивизия выбила боевиков с нескольких важных высот около газового месторождения Аль-Шаер. Наступление поддержали ВКС РФ: они смогли ликвидировать несколько «тачанок» исламистов и расчистили засады на пути сирийских войск.

* Организация запрещена на территории РФ.