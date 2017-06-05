Автомобиль насмерть сбил депутата, ехавшего на велосипеде по МКАД

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Москва, 5 июня. Депутат Таганского Совета депутатов Владимир Боушев погиб под колесами автомобиля в Москве. Об этом написал в Facebook его друг. Сама трагедия произошла в минувшую субботу примерно в 20.25.

Как стало известно, Боушев передвигался на велосипеде и был сбит на 8-м километре МКАД вблизи съезда с Косинского шоссе. В Сети также появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как автомобиль Mitsubishi Lancer X черного цвета совершает несколько попыток обгона, после чего сбивает велосипедиста.

Напомним, ранее издание Ura.ru сообщило, что главный тренер сборной Пермского края по велогонкам Константин Колпаков погиб на соревнованиях по маунтинбайку. Он упал во время спуска с горы.