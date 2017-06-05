Иран попросил Катар и страны Персидского залива вернуться за стол переговоров

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Москва, 5 июня. Иранская сторона призвала страны Персидского залива присмотреть решение о разрыве дипломатических связей с Катаром. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Бахрам Гасеми.

«Решение разногласий между государствами в регионе… возможно только через политические и мирные методы», — подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков выразил надежду на то, что скандал вокруг Катара не повлияет на борьбу с терроризмом.