Су-22 ВВС Сирии сбит боевиками оппозиции к востоку от Дамаска

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 5 июня. Информационные источники сирийской оппозиции сообщили о боевом самолете Су-22 ВВС Сирии, сбитом в пустыне к востоку от Дамаска боевиками оппозиции. По сообщениям источников, истребитель рухнул в районе аль-Даква.

По предварительным данным, самолет сирийских военно-воздушных сил был сбит боевиками из группировки «Львы Востока». Известно, что пилоту удалось катапультироваться. В настоящее время боевики оппозиции ищут его в пустыне.