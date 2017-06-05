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Новости Сирии
Су-22 ВВС Сирии сбит боевиками оппозиции к востоку от Дамаска

Су-22 ВВС Сирии сбит боевиками оппозиции к востоку от Дамаска

15:02  5 Июня 2017  /обновлено: 15:19  05 Июня 2017
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Су-22 ВВС Сирии сбит боевиками оппозиции к востоку от Дамаска

Дамаск, 5 июня. Информационные источники сирийской оппозиции сообщили о боевом самолете Су-22 ВВС Сирии, сбитом в пустыне к востоку от Дамаска боевиками оппозиции. По сообщениям источников, истребитель рухнул в районе аль-Даква.

По предварительным данным, самолет сирийских военно-воздушных сил был сбит боевиками из группировки «Львы Востока». Известно, что пилоту удалось катапультироваться. В настоящее время боевики оппозиции ищут его в пустыне.

 

Валентин Меликов
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