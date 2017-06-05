Старейшего в мире ленивца Мисс Си усыпили в австралийском зоопарке

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Канберра, 5 июня. В Австралии в зоопарке Аделаиды скончался старейший ленивец. Мисс Си, прожила 43 года, что в четыре раза дольше, чем в среднем живут животные этого вида.

Последнее время самочувствие Мисс Си становилось все хуже, отмечает Daily Mail. С возрастом у нее обострился ряд заболеваний, ветеринары вынуждены были констатировать, что позитивных прогнозов дальнейшее ее лечение не принесет. Один из кураторов зоопарка Фил Эйнсли сообщил, что в минувшую пятницу Мисс Си почувствовала себя совсем плохо. В связи с этим было принято решение усыпить животное, чтобы прекратить ее мучения.

Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», средняя продолжительность жизни ленивца в природе составляет около 10-12 лет.