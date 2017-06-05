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Общество
Группа «Ленинград» объяснила, зачем пела матерные песни при детях в Барвихе

Группа «Ленинград» объяснила, зачем пела матерные песни при детях в Барвихе

15:04  5 Июня 2017
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Группа «Ленинград» объяснила, зачем пела матерные песни при детях в Барвихе

Москва, 5 июня. Российская группа «Ленинград», известная своими песнями нецензурного содержания, не несет ответственности за то, что на ее концерте в Барвихе были дети. Об этом в понедельник заявил директор группы Денис Вейко.

По его словам, следить за тем, чтобы в зале не было детей, должны были организаторы концерта. Вероятнее всего, посетители концерта просто проигнорировали предупреждение о том, что данное мероприятие предназначено только для взрослых.

«То, что просочились какие-то дети, это, к сожалению, издержки плохой организации. Мы тут ни при чем. Там просто такая публика, я подозреваю, что они просто плевали на организаторов, ну там богатые люди в Барвихе», — отметил Вейко.

Директор «Ленинграда» подчеркнул, что группа часто вынуждена отказываться от концертов из-за возможного присутствия там детей, сообщает «Ридус».

Геннадий Плющев
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