Алла Пугачева перенесла срочную операцию на сердце

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Москва, 5 июня. Известная российская певица Алла Пугачева перенесла серьезную операцию в одном из научно-исследовательских институтов столицы. Как стало известно, примадонне провели стентирование сосудов.

По информации Life, данная операция представляет собой установку специального каркаса внутри сосуда для расширения узкой части артерии. В результате возвращается кровоток к внутренним органам.

Отмечается, что Пугачевой стало плохо еще 26 мая. После обследования певицы врачи приняли решение провести стентирование. К счастью, операция прошла без осложнений. Уже 30 мая артистку выписали из больницы.

Это уже третья подобная операция Аллы Пугачевой. До этого 68-летней исполнительнице проводили стентирование сосудов в 2008 и 2010 годах.