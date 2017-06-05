Российские фильмы завоевывают Южную Америку

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Москва, 5 июня. Продюсер Дмитрий Литвинов рассказал об успехах отечественных фильмов в зарубежном кинопрокате.

Дмитрий Литвинов сообщил, что российский фильм жанра фэнтези «Скиф» отправился в Германию, а кинокомикс «Защитники» завоевывает Южную Америку. Также успехом за рубежом пользуются такие новинки, как «Невеста», «Ледокол» и «Кома».

Хоррор «Невеста» собрал в Перу порядка 300 тысяч долларов и занял второе место по сборам, фильм продан в три десятка стран по всему миру. Ожидается, что фильм «Нелюбовь» будет продана дороже, чем российский «Викинг». Иностранные ценители экранного искусства очень хорошо встречают российскую анимацию, пишут Известия.