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Политика
Лидер лейбористов потребовал отставки премьера Великобритании

Лидер лейбористов потребовал отставки премьера Великобритании

15:38  5 Июня 2017
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Лидер лейбористов потребовал отставки премьера Великобритании

Лондон, 5 июня. Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин потребовал отставки премьер-министра Терезы Мэй. По словам Корбина, именно Мэй приняла решение о проведении сокращений в полиции Великобритании, когда занимала должность министра внутренних дел.

Лидер лейбористов потребовал отставки премьера Великобритании

Слова Корбина прозвучали остро в свете произошедшего в минувшие выходные в Лондоне террористического акта, ответственность за который взяли на себя террористы ИГИЛ* (группировка запрещена в РФ по решению Верховного суда). По утверждению Корбина, Мэй несет ответственность за сокращение полицейских кадров Соединенного Королевства, которое привело полицию к неспособности справиться с террористической угрозой.

Напомним, в ночь на воскресенье трое пока не названных мужчин наехали на микроавтобусе на людей на Лондонском мосту, после чего набросились на прохожих с ножами. Погибло семь человек, более 50 получили ранения, все нападавшие были застрелены.

* Организация запрещена на территории РФ.

#мэй #корбин
Валентин Меликов
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