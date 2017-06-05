ДНР: украинские силовики всю ночь обстреливали окраины Донецка и Горловки

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Донецк, 5 июня. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили 213 снарядов и мин по прифронтовым населенным пунктам Донецкой народной республики. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, украинские силовики обстреляли 10 населенных пунктов под Донецком, окраины четыре населенных пунктов под Мариуполем, а также два прифронтовых района Горловки. В ходе обстрела украинские силовики применяли крупнокалиберную артиллерию и танки.

Басурин также добавил, что в результате минометного обстрела Петровского района Донецка погибла мирная жительница 1980 года рождения, а ее восьмилетний сын получил тяжелые осколочные ранения.