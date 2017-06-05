Усманов выбрал победителей конкурса мемов про него

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Москва, 5 июня. Российский миллиардер Алишер Усманов выбрал авторов трех лучших мемов недели, которые получат iPhone за свое творчество. Кроме того, смартфоном наградят победителя народного голосования. Все работы были посвящены спору бизнесмена с блогером Алексеем Навальным.

По словам Усманова, объявленный им конкурс вызвал живой отклик — пользователи прислали свыше 10 тыс. произведений на данный момент, передает Утро.ru. За неделю пришло столько смешных и интересных работ, что миллиардер не смог выбрать одного победителя и решил наградить призами сразу нескольких участников.

«Я решил наградить айфонами сразу троих участников, их работы прикреплены к этой записи. Также айфон получает победитель народного голосования. В ближайшее время мои помощники свяжутся с авторами», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В заключение бизнесмен поблагодарил всех участников, поднявших ему настроение. Также Усманов напомнил, что конкурс продолжается, и пользователи могут присылать ему мемы, граффити, стикеры, видео, стихи и даже игры.