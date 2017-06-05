Медведев утвердил концепцию развития острова Русский в Приморье

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Москва, 5 июня. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами страны заявил, что утвердил концепцию развития острова Русский в Приморье.

«В рамках концепции этот остров должен стать одной из ключевых площадок для интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион», — объяснил глава российского правительства.

Как уточнил вице-премьер страны Юрий Трутнев, объем инвестиций достигает 53 миллиардов рублей. Он добавил, что концепция предполагает привлечение в основном финансов частных инвесторов.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга планировали заключить на ПМЭФ важное соглашение, которое привлечет инвестиции на сумму более 100 миллионов рублей.