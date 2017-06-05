Экс-тренер «Спартака» Аленичев возглавил красноярский «Енисей»

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Красноярск, 5 июня. Главным тренером красноярского футбольного клуба «Енисей», который прорвался в прошлом году на третье место первого дивизиона в Футбольной национальной лиге, стал Дмитрий Аленичев, ранее тренировавший московский «Спартак». Аленичев заявил, что искренне верит в успех своей новой команды и обещал ориентированную на зрителя игру.

«Считаю, что тот исторический результат, которого добился «Енисей», во многом заслуга болельщиков. Хотелось бы, чтобы в следующем сезоне как минимум столько же болельщиков, а возможно и больше ходило на наши матчи! — передает слова Аленичева «Свободная Пресса». — Я в свою очередь приложу все усилия, чтобы игра и результат радовали глаз болельщика! Отдельное спасибо руководству, которое проявило заинтересованность во мне».

Контракт с тренером был подписан сроком на два года. Аленичев сменил в качестве тренера «Енисея» Андрея Тихонова, который ушел тренировать самарские «Крылья Советов».