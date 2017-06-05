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Общество
Рейтинг разводов: эксперты составили дорожную карту белых ночей в Петербурге

Рейтинг разводов: эксперты составили дорожную карту белых ночей в Петербурге

14:55  5 Июня 2017
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Рейтинг разводов: эксперты составили дорожную карту белых ночей в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 июня. Эксперты «Мостотреста» назвали самый популярный мост Петербурга на основе посещаемости их страниц на своем портале.

Самым популярным стал Дворцовый мост. Уже три сезона подряд он остается самым популярным среди жителей Петербурга — этим мостом интересовались 20,3% посетителей.

На втором месте — Тучков мост. Им интересовались 17% посетителей сайта. Отметим, что в прошлом году этот мост был только на седьмом месте.

Мост Александра Невского оказался на третьем месте. Его показатели — 12,7% посетителей. В «пятерку» также попали Биржевой и Благовещенский мосты. На последнем, 17-м месте, оказался Елагинский мост, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

#петербург #мост
Алексей Громов
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