Премьер-министр Турции отказался от встречи с главой МИД ФРГ

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Анкара, 5 мая. Председатель правительства Турции Бинали Йылдырым принял решение отменить встречу с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Об этом в понедельник сообщили турецкие СМИ.

Согласно предварительным данным, Йылдырым пошел на такой шаг из-за своего плотного графика. При этом Габриэль уже встретился с главой внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу указал на то, что дипломатические связи с Катаром необходимо сохранить.