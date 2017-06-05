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Политика
Премьер-министр Турции отказался от встречи с главой МИД ФРГ

Премьер-министр Турции отказался от встречи с главой МИД ФРГ

15:01  5 Июня 2017
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Премьер-министр Турции отказался от встречи с главой МИД ФРГ

Анкара, 5 мая. Председатель правительства Турции Бинали Йылдырым принял решение отменить встречу с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Об этом в понедельник сообщили турецкие СМИ.

Согласно предварительным данным, Йылдырым пошел на такой шаг из-за своего плотного графика. При этом Габриэль уже встретился с главой внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу указал на то, что дипломатические связи с Катаром необходимо сохранить.

#турция #фрг
Алексей Громов
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