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Сирия, 5 июня. Военнослужащие САА заняли ряд опорных пунктов ИГ* на востоке провинции Хама. Бойцы SDF**** захватили населенный пункт и окружили несколько соседних поселений в западных предместьях Ракки. Боевики ССА** и «Джебхат ан-Нусры»*** нанесли отрядам «Хезболлы» серьезный урон в живой силе в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла семь ударов из ракетных установок по укрепрайонам радикалов на окраине города Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте; отбила у террористов несколько опорных пунктов к востоку от Саламии, а также ведет бои с ИГИЛ* вблизи поселка Вади Аль-Изаб на востоке провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ): утратило контроль над населенным пунктом Рабия и оказалось в кольце окружения бойцов SDF в поселках Аднания, Бир Хашим, Яаруб, Сеггура и Абу Сус к западу от Ракки.

Курды: вошли в деревню Хави Хауа, где продолжают бои с ИГ; понесли потери ранеными в результате взрыва СВУ на востоке иракской провинции Дияла.

Сирийская свободная армия (ССА): обстреляла пригород Аль-Захра на западе от Алеппо; вместе с «Ан-Нусрой» убили 14 бойцов «Хезболлы» в Даръа.

Провинция Дамаск

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) нанесли семь ракетных ударов по опорным пунктам исламистских формирований в окрестностях города Хош Аль-Давахира, расположенного в Восточной Гуте на северо-востоке от Дамаска, сообщается на оппозиционном новостном канале в Telegram. Кроме того, отмечается, что правительственные войска готовятся к новому штурму позиций радикалов под прикрытием тяжелой бронетехники.

Территория Восточной Гуты, почти полностью оккупированная боевиками-исламистами, входит в одну из четырех зон деэскалации, где действует режим прекращения огня. Однако антиправительственные формирования нередко ведут провокационные обстрелы укрепрайонов САА, а также продолжают междоусобную борьбу, в ходе которой гибнут местные жители. Кроме того, накануне под Дамаском сирийскими военными была перехвачена крупная партия вооружений и боеприпасов исламистов, следовавшая с юго-востока провинции в район Восточной Гуты.

Провинция Алеппо

В западных предместьях Алеппо в пригороде Аль-Захра отмечалась работа снайперов, принадлежащих исламистским организациям, отряды которых занимают обширные территории на западе и на юге провинции. Кроме того, зафиксирован взрыв артиллерийского снаряда в непосредственной близости от Великой мечети, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Отмечается, что несколько зданий получили серьезные повреждения. О возможных погибших гражданских лицах пока не сообщалось.

С целью обезопасить Алеппо от постоянных обстрелов со стороны радикалов подразделения армии САР в текущем году вели наступление на позиции боевиков к западу от города. Основные боевые действия разворачивались в окрестностях города Анадан, крупнейшей цитадели террористов в этом районе. Тем не менее военная кампания была приостановлена в связи с масштабной операцией в восточной части провинции, куда была переброшена часть действовавших в западных предместьях Алеппо сил САА.

Провинция Хомс

Группа неизвестных боевиков совершила покушение на высокопоставленного командира исламистского формирования «Файлак аш-Шам» Амра Канджу в городе Аль-Ганту на севере от Хомса. Тем не менее, как передает местный оппозиционный источник, нападавшие сами пострадали в результате взрыва мгновенно сработавшего СВУ, заложенного радикалами в личном автомобиле Канджу. При этом, однако, всем неизвестным удалось скрыться с места происшествия, несмотря на полученные ранения.

Напомним, в северной части провинции Хомс базируются силы различных исламистских организаций, среди них, в частности, — Сирийская свободная армия (ССА), «Ахрар аш-Шам», «Джебхат Фатх аш-Шам» и ряд других. Междоусобные стычки между отдельными формированиями оппозиционного блока фиксируются время от времени во многих провинциях, прежде всего — в Дамаске, Идлибе и Алеппо.

Провинция Даръа

Отряды боевиков нанесли серию массированных артиллерийских и ракетных ударов по командному пункту ливанского формирования «Хезболла» на окраине города Даръа, оказывающего поддержку правительственной армии Сирии. Согласно данным информагентства SOHR, в результате обстрелов были убиты не меньше 14 бойцов проправительственных отрядов. В отдельных районах города тем временем фиксируются бои между сирийской армией, поддерживаемой бойцами союзных войск, и вооруженной оппозицией.

Операцию по захвату Даръа ведут боевики ССА и «Джебхат ан-Нусры». Радикалам удалось занять уже почти половину города. С целью отразить наступление исламистов в район административного центра провинции были переброшены дополнительные подразделения САА, а также «Хезболлы» и проправительственных иранских ополчений.

Провинция Ракка

Бойцы Сирийских демократических сил (SDF) и Отрядов народной самообороны (YPG) продолжают развивать наступление на позиции ИГИЛ к западу от Ракки в рамках масштабной кампании «Гнев Евфрата». Согласно информации новостного центра ANF News, курдским формированиям в ходе последних столкновений удалось занять населенный пункт Рабия и окружить ряд соседних поселков — Аднания, Бир Хашим, Яаруб, Сеггура и Абу Сус. Кроме того, курды вошли в деревню Хави Хауа, где в настоящий момент идут ожесточенные бои. Отмечается также, что бойцам SDF и YPG удалось захватить большое количество оружия боевиков ИГ. Данных о потерях сторон пока не поступало.

Курды при помощи коалиционных ВВС вплотную приблизились к Ракке с севера и востока, а также почти достигли западных ворот административного центра провинции, практически целиком взяв под свой контроль участок трассы М4 между городами Ат-Табка и Ракка.

Провинция Хама

Сирийские войска при поддержке отрядов Национальных сил обороны (NDF)****** отбили ряд контрольных точек террористов «Исламского государства» к востоку от города Барри аш-Шарки в восточной части провинции Хама. Об этом сообщает на своей странице в соцсети Twitter (@MIG29_) военный источник. Части армии САР движутся вдоль дороги на Укейрибат, главный оплот террористической организации в регионе. Этот же источник сообщает, кроме того, что стороны ведут перестрелки вблизи деревни Вади Аль-Изаб, также находящейся у линии фронта вдоль оси Саламия – Итрия. Отмечается, что столкновения в этом районе развязались после неудачной атаки боевиков ИГИЛ.

Согласно данным оппозиционного источника в сети Telegram, стратегическая артерия «дорога жизни» на участке между городами Ханассер и Итрия была перекрыта в связи с продолжающимися боевыми действиями между сирийской армией и «Исламским государством»* в восточных частях провинций Алеппо и Хама.

Ирак

Один боец курдских военизированных отрядов «Пешмерга» получил ранения в результате взрыва бомбы во время патрулирования территорий в восточной части провинции Дияла. Инцидент произошел в районе населенного пункта Аль-Табадж к северо-востоку от города Баакуба. Сработавшее самодельное взрывное устройство было заложено на обочине дороги. Предполагается, что бомба была установлена террористами ИГИЛ. В центральной части и на севере страны по-прежнему действует множество ячеек «Исламского государства». В течение последних месяцев отряды боевиков ИГ провели десятки атак опорных пунктов иракских курдов в этом регионе.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)