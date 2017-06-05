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Общество
Украинский «Миротворец» внес в свою базу Сергея Летова и группу «Крематорий»

Украинский «Миротворец» внес в свою базу Сергея Летова и группу «Крематорий»

14:43  5 Июня 2017
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Украинский «Миротворец» внес в свою базу Сергея Летова и группу «Крематорий»

Киев, 5 июня. Скандально известный украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных сведения о российском саксофонисте Сергее Летове — старшем брате знаменитого лидера «Гражданской обороны» Егора Летова.  Поводом послужил визит и организация концерта в Крыму, а также «оправдание российской агрессии».

Кроме того, в базу «Миротворца» попали музыканты из рок-группы «Крематорий» Владимир Куликов, Андрей Ермола, Николай Коршунов, Максим Гусельщиков, Армен Григорян. Напомним, что сайт «Миротворец» публикует личные данные общественных деятелей, которые посещают Крым.

Геннадий Плющев
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