Минобороны РФ доставит в Сирию гумпомощь от религиозных организаций России

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Москва, 5 июня. Представители всех традиционных религий РФ собрали гуманитарную помощь жителям Сирии. Первая партия продуктов и медикаментов будет направлена в арабскую страну в конце июня.

По словам секретаря отдела внешних церковных связей РПЦ по межхристианским отношениям иеромонаха Стефана (Игумнова), гумпомощь доставят силами Минобороны РФ. При этом, он заметил, что, скорее всего, потребуется даже несколько самолетов. «Дальше мы это дело будем развивать», — добавил Игумнов.

Как подчеркивают представители РПЦ, продуктовый набор весом 5,5 килограмма «сможет получить каждый человек в Сирии». В набор войдут «шесть наименований» продуктов. Кроме того, в сирийские медцентры и госпитали направят медикаменты, перевязочные материалы, которые передадут в сирийские медцентры и госпитали.