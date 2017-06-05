Украинская полиция призналась в бессилии перед радикалами

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Киев, 5 июня. Украинские националисты занимаются откровенным рэкетом и бандитизмом, прикрываясь общественной деятельностью. Об этом сообщил сотрудник Киевского областного управления Нацполиции Украины в комментарии изданию «Страна.ua».

По его словам, украинские радикалы каждый день устраивают в Киеве драки со стрельбой, при этом многие из них занимаются рэкетом, а также крышуют контрабанду и наркоторговлю.

«Обычная картина – если задерживаем кого-то из националистов, даже по серьезным статьям, уже через несколько минут телефоны начинают разрываться от звонков сверху, мол, это «свои, хорошие ребята, надо отпустить», — рассказывает собеседник издания.

Также сотрудник украинской полиции отмечает, что многие националисты тесно связаны с криминалом, в результате чего огромное количество оружия оказывается в руках криминальных элементов.