Слуцкий может стать главным тренером английского «Халл Сити»

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Москва, 5 июня. Экс-наставник московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может стать главным тренером английского клуба «Халл Сити». Об этом сообщает Mirror.

Источники издания утверждают, что владельцы клуба впечатлились кандидатурой Слуцкого. Поэтому они готовы поставить перед ним задачу вывести «тигров» в английскую премьер-лигу, передает «Свободная пресса».

Ранее в западных СМИ сообщалось, что 46-летний специалист может возглавить английский «Уотфорд». Однако затем издание The Telegraph сообщило об отказе руководства клуба от этой идеи.