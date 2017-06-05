Премьер-министр Турции отменил встречу с главой МИД Германии

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Анкара, 5 июня. По сообщениям источников в аппарате премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, глава турецкого правительства отказал во встрече главе МИД Германии Зигмару Габриэлю. Известно об этом стало вскоре после совместной конференции, которую Габриэль дал вместе со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Заявления Чавушоглу и Габриэля в связи с недопуском депутатов бундестага на авиабазу «Инджирлик», где дислоцированы 250 немецких военнослужащих, показали, насколько глубоко сейчас недоверие между союзниками по НАТО. После этого стало известно, что премьер-министр Йылдырым отменил встречу с немецким дипломатом, сославшись на крайнюю занятость.

Напомним, в своем заявлении глава МИД Турции напомнил, что Германия укрывает 400 граждан Турции, подозреваемых в причастности к попытке госпереворота в Анкаре, и свободно распространяются материалы сепаратистской Рабочей партии Курдистана, объявленной вне закона в Турции.