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Политика
Путин поздравил Патрушева с 25-летием Совбеза РФ

Путин поздравил Патрушева с 25-летием Совбеза РФ

16:00  5 Июня 2017
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Путин поздравил Патрушева с 25-летием Совбеза РФ

Москва, 5 июня. Президент России Владимир Путин лично поздравил Николая Патрушева с 25-летием Совбеза России.

«Хочу поздравить и вас, и всех сотрудников аппарата и сказать, что за эти годы сделано очень многое и для становления этого важнейшего органа государственного управления, и для его эффективной работы сегодня», — отметил в своем обращении к Патрушеву российский лидер.

Путин выразил надежду, что Совбез РФ продолжит работать по основным вопросам в сфере обороны, безопасности, жизнеобеспечения государства.

Путин поздравил Патрушева с 25-летием Совбеза РФ

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев отметил, что аппарат обращает серьезное внимание на повышение качества жизни граждан страны.

 

#путин #патрушев
Катерина Тимошенская
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