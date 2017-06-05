Путин поздравил Патрушева с 25-летием Совбеза РФ
Москва, 5 июня. Президент России Владимир Путин лично поздравил Николая Патрушева с 25-летием Совбеза России.
«Хочу поздравить и вас, и всех сотрудников аппарата и сказать, что за эти годы сделано очень многое и для становления этого важнейшего органа государственного управления, и для его эффективной работы сегодня», — отметил в своем обращении к Патрушеву российский лидер.
Путин выразил надежду, что Совбез РФ продолжит работать по основным вопросам в сфере обороны, безопасности, жизнеобеспечения государства.
Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев отметил, что аппарат обращает серьезное внимание на повышение качества жизни граждан страны.