Путин поздравил Патрушева с 25-летием Совбеза РФ

Москва, 5 июня. Президент России Владимир Путин лично поздравил Николая Патрушева с 25-летием Совбеза России.

«Хочу поздравить и вас, и всех сотрудников аппарата и сказать, что за эти годы сделано очень многое и для становления этого важнейшего органа государственного управления, и для его эффективной работы сегодня», — отметил в своем обращении к Патрушеву российский лидер.