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Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе в дипломатическом квартале Кабула

СМИ сообщили о стрельбе в дипломатическом квартале Кабула

14:31  5 Июня 2017  /обновлено: 14:35  05 Июня 2017
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СМИ сообщили о стрельбе в дипломатическом квартале Кабула

Кабул, 5 июня. В дипломатическом квартале Кабула произошла стрельба. Информацию о звуках выстрелов сообщает афганский телеканал 1TV. Все обстоятельства и подробности ЧП в данный момент уточняются.

Напомним, 31 мая около 08.30 по местному времени (07.00 мск) на въезде в дипломатический квартал афганской столицы была подорвана заминированная автоцистерна. Жертвами теракта стали более 100 человек, пострадали около 600.

Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*).

 

* Организация запрещена на территории РФ.

Ярослава Замысловатова
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