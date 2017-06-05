Донбасс: Народная милиция предотвратила прорыв украинских диверсантов в ЛНР

В Избранное

Скопировать

Луганск, 5 июня. Военнослужащие Народной милиции ЛНР пресекли попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию республики. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Диверсионная группа ВСУ в составе 10 человек открыла огонь по позициям ЛНР. Бойцы ЛНР моментально отреагировали и подавили вражескую ДРГ ответным огнем. В результате неудачного штурма ВСУ потеряли двоих убитыми и шестерых ранеными», — пояснил Марочко.

Он также добавил, что с начала очередного перемирия в Донбассе, которое вступило в силу 1 июня, украинские силовики существенно активизировали диверсионно-разведывательную деятельность в районе населенных пунктов Калиново, Калиновка, Фрунзе и Сокольники.