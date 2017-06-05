Полиция ищет мужчину на Mercedes, застрелившего прохожего в Москве

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Москва, 5 июня. Неизвестный застрелили прохожего на улице Пресненский вал в Москве, после чего скрылся на белом Mercedes Benz в сторону Белорусского вокзала. В Центральном, Северном и Северо-Западном административных округах объявлен план «Перехват».

Полицейские устанавливают личность преступника. По данному факту проводится проверка, сообщает Телеканал 360.

Ранее сообщалось о том, что жительница Новой Москвы зарезала мужа во время ссоры. Орудием преступления оказался обычный кухонный нож. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».