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Происшествия
Полиция ищет мужчину на Mercedes, застрелившего прохожего в Москве

Полиция ищет мужчину на Mercedes, застрелившего прохожего в Москве

14:14  5 Июня 2017
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Полиция ищет мужчину на Mercedes, застрелившего прохожего в Москве

Москва, 5 июня. Неизвестный застрелили прохожего на улице Пресненский вал в Москве, после чего скрылся на белом Mercedes Benz в сторону Белорусского вокзала. В Центральном, Северном и Северо-Западном административных округах объявлен план «Перехват».

Полицейские устанавливают личность преступника. По данному факту проводится проверка, сообщает Телеканал 360.

Ранее сообщалось о том, что жительница Новой Москвы зарезала мужа во время ссоры. Орудием преступления оказался обычный кухонный нож. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Геннадий Плющев
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