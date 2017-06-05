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Артист балета рискнул жизнью ради спасения бомжа в Нью-Йорке

Артист балета рискнул жизнью ради спасения бомжа в Нью-Йорке

14:17  5 Июня 2017
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Артист балета рискнул жизнью ради спасения бомжа в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 5 июня. Артист Американского балета Грей Дэвис спас жизнь бомжу, который упал в нью-йоркской подземке на рельсы.

По словам очевидцев, 58-летнего мужчину с платформы столкнула 23-летняя женщина. Она попыталась скрыться с места происшествия, но была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Заметив потерявшего сознание мужчину, Дэвис спрыгнул прямо на пути и поднял пострадавшего наверх. Благодаря своей балетной подготовке, ему удалось помочь себе и самостоятельно взобраться на платформу.

По словам артиста, очевидцы происшествия кричали и звали на помощь, но никто из них не рискнул спуститься вниз. Именно поэтому он сделал это сам, передает «Ридус».

#нью-йорк #балет
Алексей Громов
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