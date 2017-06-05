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Банду черных банкиров с многомиллионными доходами разоблачили в Москве

Банду черных банкиров с многомиллионными доходами разоблачили в Москве

14:35  5 Июня 2017
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Банду черных банкиров с многомиллионными доходами разоблачили в Москве

Москва, 5 июня. Сотрудники правоохранительных органов российской столицы задержали двух человек, причастных к организации незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба городского управления МВД Российской Федерации.

Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», в 2010–2014 годах организованная группа оказывала услуги по «обналичиванию» денежных средств. По данным полиции, доходы преступников оцениваются в восемь миллионов рублей.

Ранее стало известно о том, что вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько была задержана по подозрению в коррупции.

#москва #банкиры
Алексей Громов
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