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Луганск, 5 июня. Четверо украинских военных дезертировали из одной из бригад, действующих в зоне так называемой антитеррористической операции, в течение суток.

По словам официального представителя Народной милиции Луганской народной республики подполковника Андрея Марочко, в ВСУ участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди украинский бойцов.

Как отметил Марочко, в подразделениях 24 бригады ВСУ на минувшей неделе только за сутки 3 июня самовольно оставили расположение части четверо военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия выпустила почти 200 боеприпасов по позициям Народной милиции ЛНР.