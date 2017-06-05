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Новороссия
ЛНР: четверо бойцов ВСУ дезертировали в Донбассе за сутки

ЛНР: четверо бойцов ВСУ дезертировали в Донбассе за сутки

14:19  5 Июня 2017
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ЛНР: четверо бойцов ВСУ дезертировали в Донбассе за сутки

Луганск, 5 июня. Четверо украинских военных дезертировали из одной из бригад, действующих в зоне так называемой антитеррористической операции, в течение суток. 

По словам официального представителя Народной милиции Луганской народной республики подполковника Андрея Марочко, в ВСУ участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди украинский бойцов.

Как отметил Марочко, в подразделениях 24 бригады ВСУ на минувшей неделе только за сутки 3 июня самовольно оставили расположение части четверо военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия выпустила почти 200 боеприпасов по позициям Народной милиции ЛНР.

#ато #всу #донбасс #лнр
Тимур Румянцев
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