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Происшествия
Магазин Тимати Black Star дерзко ограбили в центре Москвы

Магазин Тимати Black Star дерзко ограбили в центре Москвы

14:22  5 Июня 2017
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Магазин Тимати Black Star дерзко ограбили в центре Москвы

Москва, 5 июня. В Москве разыскиваются злоумышленники, обокравшие магазин Тимати Black Star в торговом центре «Охотный ряд». Преступники вынесли из сейфа 270 тыс. рублей.

Пропажу солидной суммы обнаружил утром продавец одного из магазинов сети Black Star, принадлежащей Тимуру Юнусову (более известен как Тимати). Полицейские выслушали рассказ сотрудника торговой точки и изъяли записи камер видеонаблюдения, передает Life.

Магазин Тимати Black Star дерзко ограбили в центре Москвы

Добавим, ранее необычное ограбление было совершено в ХМАО. Тогда двое подростков ворвались в зоомагазин и вынесли оттуда девять мешков наполнителя для кошачьего туалета.

Алексей Громов
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