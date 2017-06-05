Магазин Тимати Black Star дерзко ограбили в центре Москвы

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Москва, 5 июня. В Москве разыскиваются злоумышленники, обокравшие магазин Тимати Black Star в торговом центре «Охотный ряд». Преступники вынесли из сейфа 270 тыс. рублей.

Пропажу солидной суммы обнаружил утром продавец одного из магазинов сети Black Star, принадлежащей Тимуру Юнусову (более известен как Тимати). Полицейские выслушали рассказ сотрудника торговой точки и изъяли записи камер видеонаблюдения, передает Life.

Добавим, ранее необычное ограбление было совершено в ХМАО. Тогда двое подростков ворвались в зоомагазин и вынесли оттуда девять мешков наполнителя для кошачьего туалета.