ИГИЛ и «Аль-Каида» формируют новую группировку на севере Ирака

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Киркук, 5 июня. Полиция города Киркука предупреждает о возможности создания новой террористической группировки в районе Хавиджи.

Сотрудники сил безопасности Иракского Курдистана заявили, что террористические организации «Исламское государство»* и «Аль-Каида» (обе группировки запрещены в России) формируют из остатков своих отрядов новую группировку.

Полицейские подчеркивают, что новая группировка создаст серьезную угрозу стабильности региона Киркук. Необходимо срочно создать проработанный план по освобождению Хавиджи от террористов, отмечает источник.

Ранее «Телеканал 360» сообщил, что в результате подрыва смертника в Ираке погибло 13 человек.

* Организация запрещена на территории РФ.