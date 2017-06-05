Киеву поучиться бы: 100 тысяч новых книг представили на фестивале «Красная площадь». ФАН-ТВ

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В Москве проходит ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь», приуроченный ко дню рождения Пушкина и Дню русского языка. На четыре дня главная площадь страны превратилась в сплошную открытую книгу. 500 событий на 12 площадках: встречи с писателями и поэтами, историками и учеными, артистами и музыкантами, дискуссии, лекции, презентации книжных новинок сезона, кинопоказы и спектакли, основанные на литературных произведениях. Фестиваль посетила съемочная группа ФАН-ТВ.

Пока люди гуляют по Красной площади и заглядывают в книги, на сцене играет Государственный симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета. Неповторимая атмосфера праздника ощущается на каждом квадратном метре главной площади страны.

– На Красной площади представлено 100 тысяч наименований книг, – сказал, обращаясь к участникам мероприятия, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский. – Вообще, за 2016 год в нашей стране было издано 117 тысяч наименований книг – это хорошая цифра. Мы продолжаем входить по этому показателю в четверку самых крупнейших книжных держав. Общий тираж книг, которые были изданы в 2016 году, составляет 450 миллионов экземпляров. Надеемся, что эта большая цифра уменьшится после четырех дней работы фестиваля.

На фестивале присутствовал глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

– Вы знаете, я подумал, небесполезно для многих государственных чиновников и политических деятелей нынешнего киевского режима было бы посетить этот праздник, поскольку они плохо представляют, откуда родом Пушкин или дочь Ярослава Мудрого, – сказал Нарышкин. – Эти неучи, к сожалению, не знают настоящих истоков общей истории и культуры двух наших братских, по-настоящему братских народов, украинцев и россиян.

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», в рамках ежегодного книжного фестиваля «Красная площадь» презентовал свою книгу, созданную в формате туристического путеводителя:

– Здесь просто отобрано 40-50 мест уникальных в нашей прекрасной родине, где я бывал, и хотел просто поделиться с людьми, что есть такая красота. Книга называется «Россия: приглашение в путешествие». Хочется, чтобы люди знали и любили нашу Родину. Самое восхитительное – это моя малая родина, город Пушкин, Царское село. Но, конечно, первое, что на ум приходит, – Байкал!

Биолог, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН имени Харкевича Александр Панчин рассказал ФАН-ТВ о своем детище:

– Моя книжка называется «Сумма биотехнологии. Руководство по борьбе с мифами о генетической модификации растений, животных и людей». Я ученый, по образованию биоинженер, окончил Факультет биоинформатики Московского государственного университета. В России людей учат, как заниматься генной инженерией, но, к сожалению, почти никто не понимает, что это такое. Люди в России, которые разрабатывают передовые разработки, не смогут внедрить их в нашей стране, но смогут эти технологии продать куда-нибудь на Запад, а потом мы будем импортировать чужую продукцию. Примерно такого рода вещи очень странные принимаются... И для того, чтобы этого было меньше, необходимо, чтобы общество разбиралось в тех вопросах науки, которые касаются нашей повседневной жизни. Но это не только тема ГМО, это тема прививок, альтернативных методов медицины.

Вся Красная площадь, от Исторического музея до храма Василия Блаженного, в эти дни похожа на один большой культурный центр под открытым небом, этакий огромный литературный салон. Свои книги – художественную, детскую, образовательную и научно-популярную литературу – здесь представляют 400 издательств со всей России – от Якутии до Крыма, а также издатели из Белоруссии.

Посетительница фестиваля Нина с удовольствием рассказывает репортеру ФАН-ТВ о своих приобретениях:

– Глаза разбегаются, все хочется взять!

– А почему именно сюда пришли за книгами?

– Это книжная ярмарка, это целое событие для Москвы! Мы ждем этого события каждый год. Я, например, приехала специально с дачи. Я недавно открыла для себя вот такого автора детективов – Жан Кристоф Гранже, мне очень понравилось.

– А снизу? – корреспондент показывает на следующую выбранную книгу.

– А это Крестовский. Это я, конечно, читала в свое время, но мне почему-то захотелось…

– «Петербургские трущобы»?

– Да, да, это очень известная книга. Как говорят, это автор второго плана, он не очень был известный в свое время, но книга написана изумительно!

Татьяна тоже поделилась впечатлениями:

– Здесь очень много новинок интересных, и из регионов есть много литературы, которая в обычной жизни очень редко встречается.

– К тому же, еще и с большой скидкой!

– Да, это тоже немаловажно.

Новые технологии прочно входят в нашу жизнь, и книжную индустрию они не обошли стороной.

– Вот это – книга, которая сделана с технологией дополненной реальности. Расскажите, что это?

– Это новая, современная технология, которая позволяет оживлять персонажей, иллюстрации.

– Как это делается?

– Это делается с помощью бесплатного приложения. Мы наводим планшет на страницу, и у нас появляется персонаж, динозавр появляется из портала, потому что они уже давно вымерли, и мы хотим об этом детям рассказать.

Репортер ФАН-ТВ пообщался с Никитой, который тоже пришел в эти дни на Красную площадь:

– Тебя интересуют старые издания?

– Да, старые издания, там лучше все описывается. Конфуций говорил: «Нужно учиться… нужно подражать не новизне, а старине», и «Мудрость заключается в книжках: чем она старше, тем в ней больше мудрости».

– Вот как. И ты решил следовать заповедям Конфуция?

– Да. Новые авторы пишут на современном языке, а мне нравится именно старинный язык, когда писали еще с твердыми знаками.

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