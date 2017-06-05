Бериев А-150: как в СССР создавали многоцелевую летающую лодку-амфибию

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В 1965 году в Советском Союзе были начаты работы по созданию реактивной океанской летающей лодки-амфибии с треугольным крылом. За проект отвечало ОКБ Бериева. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По задумке конструкторов, Бериев А-150 должна была стать многоцелевой летающей лодкой, которая была бы способна выполнять поисково-спасательные работы, дозаправку в полете, а также участвовать в противо­корабельных операциях.

Чтобы переход Бериева А-150 от одной задачи к другой был простым и быстрым, в расположенных в центроплане двух секциях необходимо было установить специальные быстросъемные контейнеры. Они же в свою очередь имели бы различное оборудование, которое было бы предназначено для выполнения различных задач. Предполагалось, что самолет будет выполнять взлеты и посадки с водной поверхности и наземных аэродромов. Кроме того, он смог бы действовать в арктических условиях, взлетая с ледовых взлетно-посадочных полос.

Бериев А-150 должен был обладать укороченным взлетом и посадкой. Для этой цели самолет оснащался бы двенадцатью подъемными двигателями, которые устанавливались бы двумя рядами по шесть авиамоторов в расширенной передней кромке крыла перед центром тяжести летательной машины. Помимо дополнительных подъемных двигателей, силовая установка должна была еще включать четыре турбореактивных двигателя. Они бы размещались над задней кромкой крыла в спаренных гондолах.

Согласно проекту, крыло должно было быть оснащено закрылками и элеронами, а также убирающимися вспомогательными поплавками, которые размещались бы на консолях крыла у законцовок. Трехопорное шасси с новой стойкой должно было иметь два колеса на носовой стойке и еще четыре на основных. Таким образом, передняя стойка шасси уходила бы в корпус лодки под полетную палубу, а основные убирались бы в центроплан крыла.

Предполагалось, что экипаж Бериева А-150 будет состояться из пяти человек (штурман, два пилота, операторы радара и сонара). Они должны были бы размещаться в герметизированной кабине. Планировалось, что запас топлива самолета будет в пределах 100 тысяч килограмм, а содержаться в крыле.

В кормовой и носовой башнях, согласно проекту, должно было размещаться оборонительное вооружение. Стоит отметить, что на базе Бериева А-150 разрабатывали транспортно-десантную летающую лодку-амфибию А-150 ТД.