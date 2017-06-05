Полетят головы: Жириновский предсказал резкое ужесточение политики Трампа

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Москва, 5 июня. В конце этого года «полетят головы» и у чиновников, и у губернаторов, и у журналистов, которые на данный момент противостоят президенту США Дональду Трампу, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время всероссийского совещания актива региональных отделений партии.

«Если у него (Трампа. — Прим. ФАН) хватит силы воли, а наверное, хватит, то он, конечно, окончательно свою власть укрепит до конца года, — заметил Жириновский, — и потом «полетят головы» и у чиновников, и у губернаторов, и у журналистов».

Лидер ЛДПР признался, что президентская предвыборная кампания Трампа вызвала у него симпатию, так как против политика были настроены все — чиновники, пресса и даже его собственная партия. Однако Жириновский заметил, что за шесть месяцев на посту президента Трамп так ничего и не добился.

«Полная анархия, такого нет ни в одной стране мира: президент одно говорит, а губернаторы — другое» , — констатировал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что помогло Трампу выиграть выборы в США