ВДВ РФ примут участие в международных учениях «Славянское братство-2017»

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Брест, 5 июня. Впервые в истории учений сформирована многонациональная батальонная тактическая группа.

В учениях на полигоне Брестском принимают участие бойцы ВДВ России, Силы специальных операций Республики Беларусь и спецназ Республики Сербия. Руководство учений подчеркнуло, что впервые за три гора истории учений «Славянское братство» сформирована многонациональная батальонная тактическая группа, которая будет отрабатывать задачи по противодействию терроризму.

В маневрах задействовано 300 военнослужащих из России, 400 из Белоруссии и 50 сербов. Отмечается, что рабочим языком для личного состава тактической группы и штаба выбран русский.