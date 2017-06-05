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Весь мир
ВДВ РФ примут участие в международных учениях «Славянское братство-2017»

ВДВ РФ примут участие в международных учениях «Славянское братство-2017»

14:06  5 Июня 2017
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ВДВ РФ примут участие в международных учениях «Славянское братство-2017»

Брест, 5 июня. Впервые в истории учений сформирована многонациональная батальонная тактическая группа.

В учениях на полигоне Брестском принимают участие бойцы ВДВ России, Силы специальных операций Республики Беларусь и спецназ Республики Сербия. Руководство учений подчеркнуло, что впервые за три гора истории учений «Славянское братство» сформирована многонациональная батальонная тактическая группа, которая будет отрабатывать задачи по противодействию терроризму.

ВДВ РФ примут участие в международных учениях «Славянское братство-2017»

В маневрах задействовано 300 военнослужащих из России, 400 из Белоруссии и 50 сербов. Отмечается, что рабочим языком для личного состава тактической группы и штаба выбран русский.

#белоруссия #учения #сербия #вдв рф
Алексей Громов
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