Патрушев обсудил с Путиным повышение качества жизни россиян

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Москва, 5 июня. Совет безопасности России обращает серьезное внимание на повышение качества жизни граждан нашей страны, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Вы уже упомянули оборону, безопасность. Добавлю, что очень важно, чтобы там были обозначены стратегическая стабильность и — на что мы обращаем сейчас серьезное внимание — повышение качества жизни российских граждан», — отметил Патрушев в ходе встречи с Владимиром Путиным.

Он также добавил, что все документы, которые готовятся, проходят именно через эту призму.

Президент России поздравил Патрушева с 25-летием образования Совета безопасности. Путин подчеркнул, что за все эти годы было сделано многое для становления важнейшего органа государственного управления и его эффективной работы.

Глава государства также выразил надежду, что Совбез продолжит свою работу в том же ключе.