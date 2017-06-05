Ирак: спецназ ликвидировал 21 боевика ИГ в западном Мосуле

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Мосул, 5 июня. Иракские военные уничтожили 21 боевика «Исламского государства»* в старой части города Мосул.

Военный источник отмечает, что в числе уничтоженных террористов есть пять снайперов, которые вели огонь по иракским силовикам. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) были ликвидированы в районе Аль-Шефа, он остается одним из трех кварталов в Старом Мосуле, которые все еще контролируются джихадистами.

В западной части города до сих пор боевиками удерживаются порядка 200 тысяч мирных жителей. Командование сил безопасности Ирака отмечает, что Мосул будет полностью освобожден от «Исламского государства» к 10 июня.

* Организация запрещена на территории РФ.