Сирия: ИГ сдает позиции, Вашингтон и Эр-Рияд назначают Катар козлом отпущения

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разрыв дипломатических отношений шести арабских стран и Мальдивской республики с Катаром является их внутренним делом.

«Это их дело. Это двусторонние отношения этих государств. Мы в эти решения не вмешиваемся, хотя нас подозревают, что за любым событием в мире стоим мы, заверяю, что это не так», — пояснил министр.

Напомним, что уже семь стран объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Вчера своих дипломатов из Дохи отозвали Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Йемен. Сегодня к ним присоединилось временное международно признанное правительство Ливии и Мальдивы.

Недавние союзники по ОПЕК обвиняют Катар в поддержке сил международного терроризма, а также в том, что страна угрожает миру и стабильности в ближневосточном регионе. В частности катарскому правительству вменяется в вину то, что оно финансирует запрещенные в России террористические организации «Исламское государство»*, «Братья мусульмане» и «Аль-Каида». Доха отвергает эти обвинения и называет их безосновательными.

Вдобавок к разрыву дипломатических отношений исламская военная коалиция, действующая под эгидой Саудовской Аравии, уже прекратила участие Катара в операции против ИГ*. Сверх того, Бахрейн дал катарским гражданам две недели, чтобы покинуть свою территорию. Другие страны закрыли транспортное, воздушное и морское сообщение со страной. Буквально в один день Катар превратился в страну — изгой арабского мира.

Насколько оправданны обвинения, выдвинутые в адрес Дохи? Какие последствия этот дипломатический инцидент будет иметь для Сирии, сирийской войны и ситуации в регионе в целом? Во всем этом Федеральному агентству новостей помог разобраться военный эксперт Юрий Котенок.

«Все выглядит так, будто бы Катар решили сделать козлом отпущения. Конечно, официально обвинить Катар в поддержке терроризма можно было уже давно. Для того имеются все основания. Многие подозревали эту страну в связях с террористами еще задолго до создания ИГ и начала нынешней войны в Сирии. В числе прочего Катар был замешан даже в поддержке и финансировании террористов на Северном Кавказе, на территории РФ. Все упреки, что делаются сейчас в адрес Катара, появились не на пустом месте. Другое дело, что раньше другие арабские монархии Персидского залива предпочитали закрывать на все это глаза», — прежде всего, отмечает Котенок.

В том, что Катар поддерживает силы международного терроризма, таким образом, не приходится сомневаться. Тем не менее в связях с ИГ и «Аль-Каидой» можно обвинить не одну только Доху. Попросту говоря, Катар был назначен «стрелочником», который должен нести ответственность за действия всех остальных государств, использующих терроризм как инструмент своей внешней политики.

«Еще совсем недавно Катар и Саудовская Аравия финансировали одни и те же бандформирования в Сирии по одним и тем же каналам. Потому с тем же успехом и Эр-Рияд можно назвать спонсором международного терроризма. Свою роль в создании этого голема сыграли также и спецслужбы США. А как быть с Израилем и Турцией? Их взаимоотношения с ИГ также не до конца исследованы, но каждая из этих стран пытается извлечь свои дивиденды из сложившейся в Сирии ситуации. Более того, многие руководители ИГ, как мы знаем, имеют иностранное подданство», — продолжает военный эксперт.

Решение «назначить» Катар ответственным за все преступления ИГ и «Аль-Каиды» не было принято спонтанно. У той же Саудовской Аравии есть веские причины для опасений. «Россия и Иран становятся все более активными участниками сирийского конфликта. Это уже привело к переформатированию общей ситуации и баланса сил на Ближнем Востоке. Более того, дни ИГ в качестве квазигосударственного образования, как кажется, также уже сочтены. Обстреливая Мосул снарядами с белым фосфором, американцы и следующая за ними иракская армия уже практически выбили оттуда террористов. Курды близки к тому, чтобы начать операцию по освобождению Ракки. Сирийская правительственная армия развивает свое наступление северо-восточнее Пальмиры. Активизировались боевые действия в Дейр эз-Зоре», — отмечает Котенок.

«Ситуация меняется, и поддерживающим ИГ странам нужно откреститься от этой организации. Обвинения в адрес Катара — шаг в данном направлении. Санкции против Катара последуют. Другое дело, что они могут и, скорее всего, будут липовыми. Катар — сильное и самостоятельное государство, подпитываемое нефтяными доходами. Отмена авиасообщения и разрыв дипломатических отношений с несколькими близлежащими странами, мягко говоря, ни к чему не приведет. Закрывать кран и мешать Катару реализовывать свои газонефтяные ресурсы никто не будет», — подводит итог эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.