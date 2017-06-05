Турция выступила за продолжение диалога с Катаром

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Анкара, 5 мая. Турецкую сторону огорчили сообщения о том, что Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Ливия и Мальдивы приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Между странами могут быть проблемы, разногласия, но при любых обстоятельствах должен продолжаться диалог», — подчеркнул турецкий политик.

Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров указал на то, что Москва не хочет вмешиваться в дипломатический скандал вокруг Катара.