Патрушев доложил Путину об угрозе мировой и региональной безопасности

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Москва, 4 июня. Ситуация в мировой безопасности в дальнейшем не станет лучше. Об этом заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, в мировой и региональной безопасности в будущем ожидается ряд осложнений.

«Мы полагаем, что и в дальнейшем обстановка в мире не будет развиваться более просто. Наоборот, мы видим целый ряд осложнений в мировой безопасности, да и в региональной тоже», — заявил Патрушев.

Он отметил важность своевременной реакции и сообщил, что Россия активно сотрудничает с зарубежными партнерами в области безопасности и видит, что они используют многие наработки.