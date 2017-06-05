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Политика
Патрушев доложил Путину об угрозе мировой и региональной безопасности

Патрушев доложил Путину об угрозе мировой и региональной безопасности

13:48  5 Июня 2017  /обновлено: 13:54  05 Июня 2017
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Патрушев доложил Путину об угрозе мировой и региональной безопасности

Москва, 4 июня. Ситуация в мировой безопасности в дальнейшем не станет лучше. Об этом заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, в мировой и региональной безопасности в будущем ожидается ряд осложнений.

«Мы полагаем, что и в дальнейшем обстановка в мире не будет развиваться более просто. Наоборот, мы видим целый ряд осложнений в мировой безопасности, да и в региональной тоже», — заявил Патрушев.

Он отметил важность своевременной реакции и сообщил, что Россия активно сотрудничает с зарубежными партнерами в области безопасности и видит, что они используют многие наработки.

#путин #патрушев
Катерина Михайлиди
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