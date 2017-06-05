Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР почти 200 боеприпасов

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Луганск, 5 июня. Украинская армия выпустила почти 200 боеприпасов по позициям Народной милиции Луганской народной республики за минувшие сутки. По словам официального представителя ведомства ЛНР подполковника Андрея Марочко, ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Согласно приведенным данным, противник открывал огонь из гранатометов различных типов, БМП, 82 и 120-мм минометов и стрелкового оружия. Марочко уточнил, что по территории ЛНР было выпущено в общей сложности 198 снарядов, гранат и мин. Под обстрел попали позиции Народной милиции в районах населенных пунктов Алмазное, Желобок, Фрунзе и Калиново.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли 18 населенных пунктов Донецкой народной республики за минувшие сутки.