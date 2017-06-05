Анкара предложила депутатам бундестага замену визиту на «Инджирлик»

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Анкара, 5 июня. Турецкие власти предлагают немецким депутатам посетить авиабазу НАТО в Конье, однако на данный момент не готова допустить представителей чужого парламента на авиабазу «Инджирлик». Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который провел в Анкаре встречу с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.

Турецкий министр сослался на сложности в отношениях между Анкарой и Берлином, сложившиеся в последнее время: по словам Чавушоглу, Турцию беспокоят участившиеся нападения на турков и мечети в Германии со стороны немецких радикалов. Кроме того, в Германии не запрещена Рабочая партия Курдистана, которую Анкара считает одним из своих главных врагов как в Турции, так и за ее пределами. Министр упомянул также, что Германия предоставила убежище сотням граждан Турции, которых обвиняют в причастности к попытке государственного переворота в июле прошлого года.