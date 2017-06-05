Над антарктической станцией Neumayer III сняли парящий НЛО

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Москва, 5 июня. В Сети появилось видео, на котором запечатлен таинственный объект над немецкой антарктической станцией Neumayer III. НЛО был снят на камеру утром 2 июня.

Запись выложил на видеохостинге Youtube пользователь под ником TheWatcher252. Он попытался определить контуры и размеры объекта, наложив на него несколько фильтров. Однако природа таинственной «точки» осталась для него загадкой. Не исключено, что уфологи сочтут это видео как еще одно доказательство существования инопланетных кораблей.

Добавим, ранее в Челябинской области сняли на видео светящееся пятно, которое отдельные пользователи соцсетей приняли за корабль пришельцев. Загадочный объект был замечен в небе над городом Снежинск.