Разрыв арабских стран с Катаром приведет к росту цен на нефть — эксперт

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Москва, 5 июня. Разразившийся вокруг Катара дипломатический скандал неминуемо спровоцирует рост цен на нефть. В этом уверен аналитик «Сбербанк КИБ» Валерий Нестеров.

«Появление еще одного очага напряженности, по моему мнению, это довольно серьезный фактор, который будет поддерживать или толкать цены вверх. Любое обострение ситуации на Ближнем Востоке ведет к спекулятивному росту цен на нефть», — пояснил он РИА Новости.

Отметим, что сам Катар уже почувствовал на себе негативный экономический эффект от разрыва дипломатических отношений с арабскими странами. Так, к примеру, биржевой индекс страны, где торгуются акции крупнейших компаний, упал на 8%. Как сообщает АиФ, сильнее всего упали акции Катарского национального банка QNB, которые подешевели на открытии торгов на 9,7%.

Ранее сообщалось, что Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и еще ряд арабских стран разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в том, что она спонсирует терроризм.